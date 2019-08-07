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Образовательные проекты в Челябинской области получат финансирование

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Челябинская область получит средства на реализацию нацпроекта «Образование». В регионе обновят оборудование школ и создадут центры цифрового образования.

Материально-техническую базу в 2020 году планируют обновить в 32 школах, которые расположены в небольших муниципалитетах. Кроме того, в рамках проекта «Современная школа» в учреждениях организуют центры образования «Точка роста» для углубленного изучения технологий, математики и информатики. К 2024 году в 25 коррекционных школах Челябинской области создадут условия современной образовательной среды для реализации индивидуальных программ с учетом потребностей учащихся. Об этом пишет 1obl.ru. Также планируется приобрести оборудование для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Для непрерывного повышения профессионального мастерства преподавателей к 2022 году в Челябинской области создадут три центра.

Проект «Цифровая образовательная среда» предполагает приобретение оборудования и программ в 610 образовательных организациях. Обновление закончат к 2022 году. Также с 2020 по 2024 год планируется создать не менее шести центров цифрового образования детей, четыре детских технопарка «Кванториум» и центр выявления и поддержки одаренных детей.

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