Васильева посоветовала оставить школьников без домашнего задания в праздники

Министр просвещения России Ольга Васильева порекомендовала учителям не давать ученикам школ домашние задания на новогодние праздники. Об этом министр рассказала в ходе «Делового завтрака» в «Российской газете» в воскресенье, 15 декабря.

«Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!» — ответила Васильева на вопрос дедушки троих внуков. Тот пожаловался, что дети будут сидеть дома, писать рефераты и учить параграфы вместо того, чтобы отдыхать и гулять.

Помимо этого, министр просвещения рассказала, что у нее часто спрашивают, что делать, когда вся семья пытается помочь ребенку с непонятной домашней работой или непонятным текстом учебника, из-за чего процесс подготовки может затянуться до ночи.

«Дети наши, начиная с 5-го, 6-го класса не всегда понимают, как применять знания, которые они получают», — отметила Васильева. По ее мнению, современным школьникам не хватает функциональной грамотности.

Чтобы исправить эту ситуацию, Министерство просвещения старается обновлять образовательные стандарты и делать новые, интерактивные задания, которые планируется внедрять через проект интерактивного образования «Российская электронная школа».

Ранее 14 декабря в Минпросвещения рассказали, что уже в 10 тыс. российских школах запретили пользоваться телефонами во время занятий. Она подчеркнула, что летом министерство проводило соцопрос среди школьников, учителей и родителей, одобряют ли они запрет на мобильные на уроках. Большинство опрошенных из всех трех групп высказались за запрет.