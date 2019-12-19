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Суд заочно арестовал банкира Горбунцова по делу о мошенничестве

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Басманный суд Москвы заочно арестовал беглого российского банкира Германа Горбунцова, обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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«В связи с объявлением обвиняемого в международный розыск мера пресечения в виде заключения под стражу избрана заочно на срок 2 месяца с момента экстрадиции Горбунцова на территорию Российской Федерации или с момента его задержания на территории Российской Федерации», — отметила представитель суда.

Горбунцов был заочно арестован в результате ходатайства Следственного комитета России.

Детали уголовного дела в отношении банкира в суде не уточнили, отмечает «Газета.ру».

В августе сообщалось, что в настоящее время Горбунцов проживает в Лондоне.

Между тем, по имеющимся данным, Горбунцов с подельниками украли целый коттеджный поселок у семьи основателя первой в современной России сети супермаркетов электроники Александра Минеева, которого застрелили в 2014 году. Так, по версии следствия, в июле 2014-го в результате махинаций Горбунцов и его сообщники похитили у наследников Минеева собственность на 504 млн рублей.

Однако, по словам журналистов, главной финансовой артерией Горбунцова могли быть банковские махинации. В 1990-х он познакомился с Алексеем Френкелем — создателем финансовых организаций ВИП-банк — и стал его правой рукой. Сейчас Френкель отбывает 19-летний срок за убийство зампреда ЦБ Андрея Козлова, а сам Горбунцов по этому делу проходил как свидетель.

Кроме того, по данным СМИ, его обвиняют в распространении сведений, подрывающих репутацию российских предпринимателей.

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