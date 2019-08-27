Слухи о коррупционном скандале с подрядчиком РЖД связали с беглым банкиром Горбунцовым

Недавно в средствах массовой информации стали распространяться данные о том, что в «Группе компаний 1520», крупном подрядчике РЖД, якобы идут обыски, открыто уголовное дело о выводе крупной денежной суммы за рубеж. Позже выяснилось, что указанные сообщения не соответствуют действительности, СМИ связывают распространение фейковой новости с информационными ресурсами, принадлежащими беглому российскому бизнесмену Герману Горбунцову, который также известен как «черный банкир».

В соответствии с распространенной рядом СМИ новостью, о которой идет речь, Следственный комитет (СК) якобы открыл уголовное дело по статье «организация преступного сообщества с использованием служебного положения» (ст. 210.3), в котором фигурирует «Группа компаний 1520». Утверждалось, что организация подозревается в выводе за границу 200 млрд рублей, а к делу подключены сразу несколько силовых ведомств.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, позже в распространенной информации обнаружились нестыковки: объем годовых заказов у «Группы компаний 1520» составляет 218 млрд рублей, поэтому украсть всю ее выручку невозможно. Сведения об обысках и уголовном деле также не подтвердились. Выяснилось, что первым указанную информацию распространил Telegram-канал, источник данных принадлежит сайту «Преступная Россия», владельцем которого является Герман Горбунцов.

Бизнесмен объявлен в розыск сразу в нескольких странах. Первый приговор он получил еще в 1984 году — мужчина был осужден на три года за разбойное нападение. Горбунцов стал известным банкиром в 1990-х. СМИ связывают беглого предпринимателя с громкими преступлениями, в том числе с делом о взятках полковника МВД Дмитрия Захарченко, делом об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова и об убийстве политика Бориса Немцова.

Известно, что в настоящее время Горбунцов проживает в Лондоне. Его часто обвиняют в распространении сведений, подрывающих репутацию российских предпринимателей.