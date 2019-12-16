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Банкир Горбунцов может превратиться из «серийного свидетеля» в обвиняемого

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Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
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Беглый банкир Герман Горбунцов может впервые получить статус обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорилось в программе «Добров в эфире», вышедшей на телеканале РЕН ТВ в воскресенье, 16 декабря.

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Согласно материалам дела, Горбунцов с подельниками украли целый коттеджный поселок у семьи основателя первой в современной России сети супермаркетов электроники Александра Минеева, которого застрелили в 2014 году. Так, по версии следствия, в июле 2014-го в результате махинаций Горбунцов и его сообщники похитили у наследников Минеева собственность на 504 млн рублей.

«Они, по сути, украли мошенническим путем у покойного Минеева огромные территории, где проводилась застройка, и перевели на свои компании», — рассказал журналист Олег Лурье.

Однако, по словам журналистов, главной финансовой артерией Горбунцова могли быть банковские махинации. В 1990-х он познакомился с Алексеем Френкелем — создателем империи финансовых организаций ВИП-банк — и стал его правой рукой. Сейчас Френкель отбывает 19-летний срок за убийство зампреда ЦБ Андрея Козлова, а сам Горбунцов по этому делу проходил как свидетель.

По сообщениям СМИ, Горбунцов даже сотрудничает с британской разведкой. Он готов давать показания по любым делам — особенно если они могут представлять политический интерес. По словам экспертов, беглый банкир готов на всё, лишь бы не отвечать за свои поступки.

«У него, с одной стороны, актерский талант, с другой стороны, он авантюрист, мошенник по своей сущности. Ему кажется, наверное, что если он будет себя представлять как политическую жертву, он получит защиту Британии», — рассказал политолог Алексей Мартынов.

Отмечается, что ответственность за преступления Горбунцов обычно перекладывал на подручных и охотно давал показания, так как знал все детали махинаций. Однако уголовное дело, подробно описывающее, как у наследников Александра Минеева украли землю и коттеджный поселок, должно наконец изменить статус банкира с «серийного свидетеля» на обвиняемого.

В августе сообщалось, что в настоящее время Горбунцов проживает в Лондоне. Его часто обвиняют в распространении сведений, подрывающих репутацию российских предпринимателей.

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