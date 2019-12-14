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Мошенники обманули писателя Михаила Кривича

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Фото: соцсети
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Советский писатель-фантаст Михаил Кривич стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками пенсионного фонда. Добычей злоумышленников стали почти 100 тыс. рублей.

Мошенница, позвонившая 81-летнему литератору, пообещала ему компенсацию за путевку в санаторий. В ходе разговора она узнала данные банковской карты писателя и уговорила его сообщить присланные SMS-коды, передает РЕН ТВ.

В октябре источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что московский писатель (имя литератора не называлось, известно, что это 50-летний автор психологической прозы), придя домой, застал в квартире взломщика. Он самостоятельно задержал злоумышленника и передал полиции.

Михаил Кривич (настоящая фамилия Гуревич) родился в 1938 году. Его первый рассказ был издан в конце 1960-х. Автор нескольких десятков произведений, написанных как в соавторстве с Ольгертом Ольгиным, так и самостоятельно. В начале 1990-х стал совладельцем и главным редактором издательства «Текст», одного из первых в постсоветской России частных издательств.

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