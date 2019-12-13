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Российские банки обсудили новый механизм противодействия мошенникам

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российские банки выступили за внедрение новых вариантов предотвращения мошеннических денежных переводов. Об этом РБК 13 декабря рассказал вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.

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Новая схема работы с переводами, осуществляемыми без согласия клиента, заключается в двух главных изменениях — это увеличение срока, на который будет блокироваться сомнительный перевод, и возвращение средств клиенту в том случае, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции. Инициатива рассматривалась на встрече сотрудников, отвечающих за безопасность в крупных банках.

По мнению директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова, реализация таких изменений не решит проблему мошенничества, но станет одним из элементов комплексного решения проблемы — благодаря новому механизму мошенники не смогут выводить похищенные средства.

Руководитель департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов заявил, что смысла в изменении действующего законодательства нет. «Любые блокировки операций повышают затраты и риски банков на сопровождение процесса, а также требуют дополнительных человеческих ресурсов для поддержки этой работы», — объяснил он, добавив, что два дня являются достаточным сроком для связи с клиентом.

На данный момент банк, отправляющий денежные средства, может заблокировать перевод на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента. За эти два дня банк должен получить подтверждение операции, а в случае, если связаться с клиентом не получилось, деньги получателю все равно будут переведены.

О том, что в России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы, стало известно 26 ноября.

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