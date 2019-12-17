Депутата заксобрания Ленобласти задержали по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата законодательного собрания региона Елену Маханек. Она подозревается в хищении средств у дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром газораспределение». Информация об этом опубликована на сайте СК во вторник, 17 декабря.

По данным следствия, Маханек вступила в сговор с генеральным директором по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение» Олегом Ковалем и генеральным директором ООО «Межрегионстрой» Александром Шульгой. В итоге Маханек похитила часть денег, выделенных дочкой «Газпрома» на строительство инфраструктурных объектов в Вологодской области.

«16 декабря 2013 года Коваль от лица заказчика заключил два договора подряда с Шульгой на общую сумму более 70 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ объектов газового хозяйства на территории Вологодской области. При этом Коваль, Шульга и Маханек ввели в заблуждение руководство заказчика относительно намерений своевременно и в полном объеме произвести работы подрядчиком», — говорится в сообщении СК.

С декабря 2013 года по апрель 2015 года за якобы выполненные работы было на счет подрядчика перечислено более 53 млн рублей. В дальнейшем часть указанных денежных средств по указанию Коваля была перечислена на счета юридических лиц, подконтрольных Маханек и Шульге. Ущерб нанесенный «Газпрому» составил не менее 21 млн рублей.

Ранее Шульга и Коваль находились под подпиской о невыезде. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.