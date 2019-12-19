СК потребовал заочно арестовать банкира Горбунцова по делу о мошенничестве

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы заочно арестовать российского банкира Германа Горбунцова, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 19 декабря ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Горбунцова, объявленного в международный розыск», — говорится в сообщении.

В августе сообщалось, что в настоящее время Горбунцов проживает в Лондоне.

Согласно материалам дела, Горбунцов с подельниками украли целый коттеджный поселок у семьи основателя первой в современной России сети супермаркетов электроники Александра Минеева, которого застрелили в 2014 году. Так, по версии следствия, в июле 2014-го в результате махинаций Горбунцов и его сообщники похитили у наследников Минеева собственность на 504 млн рублей.

Однако, по словам журналистов, главной финансовой артерией Горбунцова могли быть банковские махинации. В 1990-х он познакомился с Алексеем Френкелем — создателем финансовых организаций ВИП-банк — и стал его правой рукой. Сейчас Френкель отбывает 19-летний срок за убийство зампреда ЦБ Андрея Козлова, а сам Горбунцов по этому делу проходил как свидетель.

Кроме того, по данным СМИ, его обвиняют в распространении сведений, подрывающих репутацию российских предпринимателей.