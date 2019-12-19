В Киеве начался митинг против открытия рынка земли на Украине

Митинг против открытия рынка сельскохозяйственного назначения проходит в Киеве возле здания Верховной рады Украины, следует из трансляции, которую в четверг, 19 декабря, ведет телеканал «Наш».

На площади Конституции в украинской столице установлена сцена, но на ней пока никто не выступает. Участники митинга общаются между собой и держат плакаты с требованием не открывать рынок земли. На митинге отсутствует политическая символика, отмечает «РИА Новости».

По периметру здания парламента дежурят полицейские и сотрудники национальной гвардии. Отмечается, что обстановка спокойная, нарушений общественного порядка не наблюдается.

Кроме того, в это же время возле рады проходит митинг учителей, которые требуют поднять им зарплату, а также протест шахтеров, требующих погашения задолженности по оплате труда.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. В феврале 2019 года предшественник нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского Петр Порошенко продлил его до 1 января 2020 года.

11 ноября Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины. Вопрос о продаже земли иностранным гражданам будет вынесен на референдум, и только в случае положительного решения иностранцы смогут покупать и продавать землю. Соответствующий пункт будет содержаться в законе.

Утром 13 ноября в Киеве участники Всеукраинского аграрного совета принесли к стенам Верховной рады мертвую свинью в гробу, протестуя против снятия моратория на продажу земли. «Символические похороны отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого рынка земли», — заявили протестующие.

17 декабря под стенами рады активисты выступили против законопроекта о продаже земель иностранцам, а также против нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день. В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов и были задержаны 26 активистов.