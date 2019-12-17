Зеленский осудил беспорядки возле здания Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский осудил проходящие во вторник, 17 декабря, беспорядки в Киеве возле здания Верховной рады. По мнению главы государства, обсуждение законодательных инициатив должно проходить в рамках закона.

«Я уважаю мнение украинцев, в течение нескольких месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за политизации митингов протестующие и полицейские получили травмы.

Помимо этого Зеленский напомнил, что власть, как и обещала, будет вносить между вторым и третьим чтением поправки в закон, которые будут приняты после обсуждения с общественностью.

17 декабря возле здания Верховной рады Украины проходили акции протесты. Помимо несогласных с законопроектом о продаже сельскохозяйственных земель, на площадь вышли сторонники организации «АвтоЕвроСила» с требованиями упросить систему растаможивания автомобилей с европейскими номерами.

13 ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Согласно документу, с 1 октября 2020 года должен быть отменен запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.