Зеленский предложил ограничить продажу земли до 10 тыс. га в одни руки

Возможность приобретения земли сельскохозяйственного назначения должна быть ограничена 10 тыс. га для одного собственника, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду, 18 декабря, он заявил в ходе общения с фермерами, которое транслировалось на его странице в Facebook.

«Давайте рассматривать на комитете от 1 до 10 тыс. (гектаров. — Ред.). Предложим эту цифру, уменьшим концентрацию (земли для одного собственника. — Ред.)», — приводит слова украинского лидера «РИА Новости».

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины. Вопрос о продаже земли иностранным гражданам будет вынесен на референдум, и только в случае положительного решения иностранцы смогут покупать и продавать землю. Соответствующий пункт будет содержаться в законе.

Утром 13 ноября в Киеве участники Всеукраинского аграрного совета принесли к стенам Верховной рады мертвую свинью в гробу, протестуя против снятия моратория на продажу земли. «Символические похороны отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого рынка земли», — заявили протестующие.

Во вторник, 17 декабря, под стенами рады активисты выступили против законопроекта о продаже земель иностранцам, а также против нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день. В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов и были задержаны 26 активистов.