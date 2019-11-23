Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.

«У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего», — прокомментировала она законодательную инициативу, добавив, что парламентарии намерены принять ее, несмотря на то что осознают, к чему она приведет.

По словам Савченко, она наклеила на двери кабинетов рады плакаты с призывом остановить принятие документа.

«Депутаты должны чувствовать, что им оказывают сопротивление», — сказала бывший депутат, отметив необходимость вести дискуссию с властями Украины по данному вопросу и бороться.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — подчеркнула Савченко.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году. Глава государства напомнил, что ряд турецких компаний уже владеют землей на Украине, и выразил надежду на углубление партнерства, особенно в южной части страны «где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем».

25 сентября правительство одобрило законопроект о рынке земли в стране. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, земельная реформа предусматривает возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения «при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги». 11 ноября Зеленский заявил, что вопрос о продаже иностранцам земли будет решаться в ходе референдума.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.