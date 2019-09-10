Савченко предупредила о риске возвращения крепостного права на Украине

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что открытие рынка земли на Украине может привести к возвращению крепостного права.

При этом политик сослалась на государственный кадастр, согласно которому «свободной земли практически нет». По словам Савченко в эфире телеканала NewsOne, она устала слышать от власти словосочетание «рынок земли».

Экс-депутат подчеркнула, что не хочет «остаться на своей земле рабом, когда мою землю продадут иностранцу».

«Я не хочу крепостного права для украинцев. Позиция очень четка: начните говорить о банке земли! Используйте подход Великобритании, где никто из иностранцев не имеет права на землю», — приводит ее словам RT.

До этого Савченко рассказала, что подала документы в украинский центр занятости и теперь носит официальный статус безработного гражданина Украины. «Я ищу работу», — пояснила она.

22 июля стало известно, что на внеочередных парламентских выборах Савченко не смогла избраться в раду нового созыва — согласно данным ЦИК, за нее проголосовали восемь человек.

В марте 2018 года Савченко обвинили в подготовке терактов в здании украинского парламента. Из-за самоотвода судей рассмотрение дела откладывалось четыре раза. Из-под предыдущего ареста депутат вышла на свободу 15 апреля.

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка. В мае того же года глава государства Владимир Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.