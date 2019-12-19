Суд принял иск в отношении родителей живущей в клинике девочки

Пресненский суд Москвы принял иск органов опеки об ограничении прав родителей, которые уже пять лет не забирают свою дочь из клиники.

«Пресненский районный суд принял к производству исковое заявление отдела социальной защиты района Арбат ЦАО города Москвы об ограничении родительских прав Зинкина Юрия и Максимовой Татьяны. На 14 января 2020 года назначена досудебная подготовка (беседа)», — рассказали ТАСС в пресс-службе суда в четверг, 19 декабря.

12 декабря стало известно, что представители московского перинатального медицинского центра «Мать и дитя» обратились в Федеральную службу судебных приставов для того, чтобы они обязали родителей пятилетней девочки забрать дочь из центра, где она проживает с рождения. В ноябре суд не обнаружил уважительных причин не забирать ребенка, но родители не предприняли никаких действий, чтобы забрать дочь домой.

Агентство городских новостей «Москва» пишет, что всё это время родители оплачивали проживание ребенка в отдельной палате, а также услуги нянь, которые круглосуточно занимались с девочкой — она получала необходимое лечение и обучение.

Как отмечает «Москва 24», девочка родилась недоношенной, но, по оценкам врачей, сейчас держать ее в изоляции нет необходимости. По словам президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, мама девочки убеждена, что ее ребенок тяжело болен. Она уточнила, что женщина «не верит своим глазам и документам» и не позволяет забрать ребенка другим родственникам, а врачи не могут выбросить девочку на улицу. Как утверждают психологи, каждый день, который ребенок проводит в изоляции, снижает ее шансы на нормальную жизнь. Уточняется, что девочка ни разу не выходила за территорию медицинского центра.