Прямой эфир

Суд принял иск в отношении родителей живущей в клинике девочки

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы принял иск органов опеки об ограничении прав родителей, которые уже пять лет не забирают свою дочь из клиники.

Изъять нельзя. Оставить: теория привязанности — «за» нерадивых матерей
Почему даже мать-алкоголичка лучше для ребенка, чем жизнь в детдоме

«Пресненский районный суд принял к производству исковое заявление отдела социальной защиты района Арбат ЦАО города Москвы об ограничении родительских прав Зинкина Юрия и Максимовой Татьяны. На 14 января 2020 года назначена досудебная подготовка (беседа)», — рассказали ТАСС в пресс-службе суда в четверг, 19 декабря.

12 декабря стало известно, что представители московского перинатального медицинского центра «Мать и дитя» обратились в Федеральную службу судебных приставов для того, чтобы они обязали родителей пятилетней девочки забрать дочь из центра, где она проживает с рождения. В ноябре суд не обнаружил уважительных причин не забирать ребенка, но родители не предприняли никаких действий, чтобы забрать дочь домой.

Агентство городских новостей «Москва» пишет, что всё это время родители оплачивали проживание ребенка в отдельной палате, а также услуги нянь, которые круглосуточно занимались с девочкой — она получала необходимое лечение и обучение.

Как отмечает «Москва 24», девочка родилась недоношенной, но, по оценкам врачей, сейчас держать ее в изоляции нет необходимости. По словам президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, мама девочки убеждена, что ее ребенок тяжело болен. Она уточнила, что женщина «не верит своим глазам и документам» и не позволяет забрать ребенка другим родственникам, а врачи не могут выбросить девочку на улицу. Как утверждают психологи, каждый день, который ребенок проводит в изоляции, снижает ее шансы на нормальную жизнь. Уточняется, что девочка ни разу не выходила за территорию медицинского центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Годовалого ребенка нашли на улице в Вологодской области
Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019