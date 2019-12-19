Годовалого ребенка нашли на улице в Вологодской области

Годовалая девочка была найдена на возле моста на улице города Сокола Вологодской области. Об этом 19 декабря сообщает областное Следственное управление СК.

«По результатам процессуальной проверки по сообщению об обнаружении девочки в возрасте 1 год 5 месяцев около железнодорожных путей в районе моста через реку Сухону в Соколе возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе.

В совершении преступления по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) подозревают 32-летнего отца ребенка.

Проходивший мимо реки местный житель обнаружил девочку лежащей возле моста вечером 16 декабря. Он позвонил в полицию, после чего ребенка доставили в больницу.

По данным следствия, ранее в этот же день отец девочки попросил у матери, проживающей отдельно, взять ребенка в гости. Родители выпили спиртное, и мужчина пошел домой с дочерью на руках, но в итоге оставил ребенка на улице.

На данный момент следователи выясняют условия, в которых живет девочка, и все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

В конце октября в Москве нашли брошенного на улице шестимесячного ребенка.