Прямой эфир

Годовалого ребенка нашли на улице в Вологодской области

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Годовалая девочка была найдена на возле моста на улице города Сокола Вологодской области. Об этом 19 декабря сообщает областное Следственное управление СК.

Семейный завет: жительница Урала 11 лет держала троих детей взаперти
Когда сбежавшие дети оказались в полиции, женщина подожгла дом

«По результатам процессуальной проверки по сообщению об обнаружении девочки в возрасте 1 год 5 месяцев около железнодорожных путей в районе моста через реку Сухону в Соколе возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе.

В совершении преступления по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) подозревают 32-летнего отца ребенка.

Проходивший мимо реки местный житель обнаружил девочку лежащей возле моста вечером 16 декабря. Он позвонил в полицию, после чего ребенка доставили в больницу.

По данным следствия, ранее в этот же день отец девочки попросил у матери, проживающей отдельно, взять ребенка в гости. Родители выпили спиртное, и мужчина пошел домой с дочерью на руках, но в итоге оставил ребенка на улице.

На данный момент следователи выясняют условия, в которых живет девочка, и все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

В конце октября в Москве нашли брошенного на улице шестимесячного ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили в Анапе после смерти 13-летнего пациента больницы
В Подмосковье угнали машину с трехлетним ребенком

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019