Прямой эфир

Уголовное дело возбудили в Анапе после смерти 13-летнего пациента больницы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка в городской больнице. Об этом 16 декабря сообщается на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ребенок обратился к врачу 6 декабря. По данным ведомства, у юного пациента диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Врачи провели пункцию и промыли пазухи, но состояние мальчика ухудшалось. Его перевели в реанимацию, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, вскоре ребенок скончался, пишет RT.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти малолетнему по неосторожности, пишет «Ридус». Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава, в ведомстве провели внутреннюю проверку в связи с гибелью подростка и нарушений в оказании медицинской помощи не выявили.

В октябре сообщалось, что в Ленобласти подросток умер спустя сутки после выписки из больницы. По данным следователей, подросток находился в больнице с 16 сентября по 1 октября, а 2 октября его состояние стало резко ухудшаться и он скончался. По мнению следователей, произошло это из-за ненадлежащего лечения и неверно поставленного диагноза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи в Клину вытащили находившийся год в носу ребенка шуруп
Дело возбудили в Краснодаре после смерти ребенка из-за упавшего дерева

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019