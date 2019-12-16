Уголовное дело возбудили в Анапе после смерти 13-летнего пациента больницы

В Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка в городской больнице. Об этом 16 декабря сообщается на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ребенок обратился к врачу 6 декабря. По данным ведомства, у юного пациента диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Врачи провели пункцию и промыли пазухи, но состояние мальчика ухудшалось. Его перевели в реанимацию, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, вскоре ребенок скончался, пишет RT.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти малолетнему по неосторожности, пишет «Ридус». Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава, в ведомстве провели внутреннюю проверку в связи с гибелью подростка и нарушений в оказании медицинской помощи не выявили.

В октябре сообщалось, что в Ленобласти подросток умер спустя сутки после выписки из больницы. По данным следователей, подросток находился в больнице с 16 сентября по 1 октября, а 2 октября его состояние стало резко ухудшаться и он скончался. По мнению следователей, произошло это из-за ненадлежащего лечения и неверно поставленного диагноза.