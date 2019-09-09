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Дело возбудили в Краснодаре после смерти ребенка из-за упавшего дерева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки из ясельной группы детского сада из-за падения на нее дерева. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на личный контроль, пишет сайт kp.ru. Глава ведомства поручил выяснить все причины и условия, которые способствовали совершению преступления, а также установить должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок, а также дать всестороннюю правовую оценку их действиям или бездействию.

Инцидент произошел утром 9 сентября на территории детского сада № 48. Дети гуляли во дворе учреждения, когда упало одно из деревьев. В результате пострадали воспитательница и двое детей. Позднее один из них скончался, уточняет телеканал «360».

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