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Врачи в Клину вытащили находившийся год в носу ребенка шуруп

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Фото: Depositphotos
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Врачи хирургического отделения Клинской городской больницы достали из носа пятилетнего ребенка шуруп. По их словам, инородный предмет находился там в течение года.

Медики случайно обнаружили металлический шуруп при осмотре. Его извлекли из носа пациента с большими техническими трудностями. «Предмет находился в носу ребенка около года, так как при изъятии был заржавевшим и полуразрушенным», — цитирует исполняющую обязанности главного врача больницы Ольгу Стебловскую телеканал «360».

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и находится в медучреждении под наблюдением специалистов.

Стебловская рассказала, что небольшие предметы, такие как бусины, пуговицы, пища и насекомые могут попасть в носовой ход ребенка. В такой ситуации главное — обнаружить деталь и как можно быстрее извлечь ее самостоятельно или у оториноларинголога. Предмет, который вовремя извлекли, поможет избежать воспаления, возникновения ринолита и опускания его в средние отделы или глотку. Если ребенок проглотил инородное тело, может возникнуть дыхательная недостаточность, бронхиальная обструкция или удушье.

Важно обратить внимание на следующие симптомы: гнусавость в голосе, тяжелое дыхание, головокружение, выделения из одной ноздри, кровотечение, нарушение аппетита и сна.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова призвала родителей внимательнее смотреть за детьми и не оставлять мелкие предметы в свободном доступе.

«Если же вы заметили, что ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, следует в срочном порядке обратиться к врачу», — добавила она.

В июне врачи в Оренбургской области спасли девочку, которая проглотила саморез.

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