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Хирурги извлекли пять магнитных шариков из кишечника 10-летней девочки в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пять магнитных шариков вытащили из кишечника 10-летней девочки хирурги детской городской клинической больницы имени Сперанского в Москве. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ребенок поступил медицинское учреждение с подозрением на кишечную инфекцию, передает агентство городских новостей «Москва».

Рентген показал, что в кишечнике пациентки находится инородный предмет. Только после этого девочка призналась, что проглотила шарики.

Извлечь магниты естественным путем медикам не удалось. Тогда они провели под наркозом колоноскопию. Шарики удалили путем эндоскопического захвата, уточняет НСН.

По словам хирурга больницы Шавката Ганиева, если бы вовремя не обнаружили и не удалили из кишечника посторонние предметы, это могло бы привести к тяжелым последствиям — язвам стенки ЖКТ с прободением, а также каловому перитониту.

В октябре 2018 года четырехлетний ребенок, проглотивший в детском саду в Тюмени резиновый шарик, скончался в одной из городских больниц.

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