Жительница Москвы заплатила телефонным мошенникам почти 3 млн рублей

Московская пенсионерка попалась на телефонное мошенничество и перевела на счет злоумышленников около 2,9 млн рублей.

«В ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от гражданки 1950 года рождения, которая пояснила, что ей от неизвестного поступил звонок, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее банковский счет была совершена хакерская атака и сняты все деньги», — рассказали в главке столичной полиции в четверг, 19 декабря.

Через некоторое время женщине перезвонил этот же человек, который заявил, что ее деньги необходимо вернуть, и сообщил номер счета — потерпевшая перевела на него 2,87 млн рублей.

Распознать мошенничество женщина смогла только через несколько дней, когда пришла в банковское отделение.

На данный момент полиция проводит доследственную проверку.

12 декабря в Алуште мошенница украла ценности у пенсионерки на сумму более 3 млн рублей.