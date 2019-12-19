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Жительница Москвы заплатила телефонным мошенникам почти 3 млн рублей

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Фото: Depositphotos
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Московская пенсионерка попалась на телефонное мошенничество и перевела на счет злоумышленников около 2,9 млн рублей.

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«В ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от гражданки 1950 года рождения, которая пояснила, что ей от неизвестного поступил звонок, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее банковский счет была совершена хакерская атака и сняты все деньги», — рассказали в главке столичной полиции в четверг, 19 декабря.

Через некоторое время женщине перезвонил этот же человек, который заявил, что ее деньги необходимо вернуть, и сообщил номер счета — потерпевшая перевела на него 2,87 млн рублей.

Распознать мошенничество женщина смогла только через несколько дней, когда пришла в банковское отделение.

На данный момент полиция проводит доследственную проверку.

12 декабря в Алуште мошенница украла ценности у пенсионерки на сумму более 3 млн рублей.

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