Бизнесмен из Ленобласти отдал около 250 тыс. рублей за икру из пластика

В Ленинградской области мошеннику удалось продать предпринимателю 26 контейнеров поддельной черной икры. За полимерные шарики он получил порядка 250 тыс. рублей.

В правоохранительные органы обратился 51-летний бизнесмен, который занимается продажей морепродуктов. Он рассказал, что в сентябре неизвестный предложил ему купить черную икру по выгодной цене.

Позже к нему в офис в поселке Ропша приехал потенциальный продавец с икрой на пробу. Бизнесмену товар понравился, и он заказал у продавца икры на 36 тыс. рублей. Спустя какое-то время он договорился на покупку еще 13 кг деликатеса на общую сумму в 234 тыс. рублей.

Предприниматель встретился с лжепродавцом во дворе одного из домов, отдал деньги и получил 26 пластиковых контейнеров с товаром. Проверять его качество мужчина не стал. Позже он всё же попробовал «икру» и обнаружил, что вместо нее во всех контейнерах находятся шарики из полимерного материала, сообщает телеканал «78».

10 декабря сообщалось о краже из ювелирного магазина в Петербурге драгоценностей на сумму более 10 млн рублей.