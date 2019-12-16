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В Петербурге из ювелирного магазина украли ценности на 10 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге воры проникли в ювелирный магазин и украли ценности на сумму свыше 10 млн рублей. Об этом 16 декабря сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

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Инцидент произошел в ночь на 15 октября в магазине «Адамас» на проспекте Большевиков. В полицию с заявлением о пропаже ювелирных изделий обратилась сотрудница сети. Она рассказала, что воры проникли в магазин в то время, когда он был закрыт, проломив отверстие из подвального помещения в служебную комнату. После этого они спилили двери на двух сейфах и украли драгоценности, после чего скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Полиция ищет злоумышленников.

По данным агентства, этот же магазин уже грабили на 60 млн рублей в январе 2018 года во время вооруженного налета. Преступников нашли по горячим следам и в ходе перестрелки с полицией задержали. Двое грабителей осуждены, третий находится в бегах.

В августе в Париже женщина, выдававшая себя за арабскую принцессу, обокрала ювелирный магазин, подменив украшения шоколадными конфетами. Сумма ущерба оценивается в €1,6 млн.

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