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В Воркуте школьница впустила вора в квартиру и заперла его там

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Фото: Depositphotos
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Восьмилетняя девочка в Воркуте впустила вора в квартиру, закрыла его там и ушла в музыкальную школу. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщается на сайте МВД по Республике Коми.

По данным воркутинских полицейских, школьница направлялась на занятие по музыке, когда к ней подошел незнакомый мужчина и заявил, что дружит с ее мамой и хочет сделать сюрприз, дождавшись ее у нее дома. Тогда девочка вернулась домой, открыла незнакомцу дверь и оставила его там, заперев ее на ключ. По дороге в музыкальную школу она позвонила матери и рассказала о «сюрпризе», отмечает телеканал «360».

Мать ребенка позвонила в полицию и вместе с коллегами побежала домой. Оперативники задержали злоумышленника, когда тот пытался упаковать технику: ноутбук, планшет, фотоаппарат, золотые украшения и коллекцию юбилейных монет.

Возбуждено уголовное дело о попытке кражи. Как рассказали сайту kp.ru в пресс-службе МВД, сейчас неудавшийся вор сидит в СИЗО. Ему назначили меру пресечения в виде ареста на два месяца. 26-летний задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее 13 декабря сообщалось, что в Перми украденный смартфон отправил хозяину видео с похитителем. В момент, когда он пытался разблокировать смартфон, система безопасности мобильного устройства сделала видеозапись и отправила ее в облачное хранилище, где ее увидел владелец гаджета.

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