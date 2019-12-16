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Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Санкт-Петербурге суд оставил без изменения меру пресечения в отношении историка Олега Соколова, ученый остается под арестом. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает ТАСС.

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«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения», — сказала федеральный судья. Таким образом, апелляционная жалоба защиты ученого на его арест оставлена без удовлетворения.

63-летний историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был задержан 9 ноября после падения в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире ученого нашли останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Суд арестовал Соколова до 8 января. 19 ноября стало известно о попытке доцента покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Кроме того, СМИ рассказали о еще одной судимости историка.

В начале декабря Соколова направили в центр им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

15 декабря историк написал журналистам письмо, в котором рассказал о планах жениться на Ещенко. Однако семье убитой аспирантки об этом не было известно.

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