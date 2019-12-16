Дело возбудили после угрозы матери выбросить дочь из окна в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело в Санкт-Петербурге в отношении женщины, которая угрожала выбросить двухлетнюю дочь из окна. Мать подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

По данным следствия, женщина регулярно злоупотребляла спиртными напитками, не следила за состоянием здоровья двухлетней дочери и 12-летнего сына. Также дети не получали полноценное питание. Об этом сообщает телеканал «78».

14 декабря подозреваемая, находясь на пятом этаже дома по улице Караваевской, выкрикивала в окно угрозы о том, что бросит дочь с высоты. При этом женщина держала девочку на вытянутых руках. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которым удалось забрать детей.

Женщину поместили в психиатрическое отделение, детей доставили в больницу.