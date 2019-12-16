Прямой эфир

Дело возбудили после угрозы матери выбросить дочь из окна в Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело в Санкт-Петербурге в отношении женщины, которая угрожала выбросить двухлетнюю дочь из окна. Мать подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

По данным следствия, женщина регулярно злоупотребляла спиртными напитками, не следила за состоянием здоровья двухлетней дочери и 12-летнего сына. Также дети не получали полноценное питание. Об этом сообщает телеканал «78».

14 декабря подозреваемая, находясь на пятом этаже дома по улице Караваевской, выкрикивала в окно угрозы о том, что бросит дочь с высоты. При этом женщина держала девочку на вытянутых руках. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которым удалось забрать детей.

Женщину поместили в психиатрическое отделение, детей доставили в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновники рассказали о состоянии изъятых у неадекватной матери детей
Участковый спас ребенка от угрожавшей «сделать его ангелом» матери

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019