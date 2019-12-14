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Чиновники рассказали о состоянии изъятых у неадекватной матери детей

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
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Здоровью двухлетней девочки, которую мать хотела выбросить из окна в Санкт-Петербурге, и ее старшего брата ничто не угрожает. У детей есть родственники, и им уже известно о сложившейся ситуации, рассказали в городском комитете социальной политики.

Дети находятся в лечебном учреждении, сообщили в комитете ТАСС. Органы опеки проведут работу с родственниками несовершеннолетних.

Утром 14 декабря в полицию поступило сообщение о женщине, которая выкидывает вещи из окна пятого этажа. Она также грозилась бросить вниз двухлетнюю дочь, чтобы «сделать ангелом». Участковый полицейский Наиль Исламов вместе со спасателями проник в квартиру и забрал девочку. Там же находился 12-летний старший сын женщины. Причины неадекватного поведения матери неизвестны.

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