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СК проверит данные об угрозе жизни двухлетней девочки в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту инцидента с жительницей Санкт-Петербурга, которая угрожала выбросить ребенка из окна, сообщается на сайте ведомства.

Утром в субботу, 14 декабря, в полицию поступило сообщение о женщине, которая выкидывала вещи из окна пятого этажа и угрожала выбросить из окна свою двухлетнюю дочь, чтобы «сделать ангелом». Участковому удалось забрать ребенка у женщины. В квартире также находился 12-летний мальчик, рассказавший о том, что длительное время не получал еды.

«Глава СК России потребовал оперативно установить все обстоятельства произошедшего, проверить условия проживания семьи и истребовать характеризующий материал в отношении матери», — говорится в сообщении.

При этом Бастрыкин в рамках проверки поручил дать правовую оценку роботы органов профилактики и контроля, выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Ранее в субботу сообщалось, что здоровью двухлетней девочки, которую мать хотела выбросить из окна в Санкт-Петербурге, и ее старшего брата ничто не угрожает.

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