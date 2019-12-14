Участковый спас ребенка от угрожавшей «сделать его ангелом» матери

В Санкт-Петербурге участковый полицейский спас ребенка, которого мать угрожала выбросить из окна. Девочка и ее 12-летний старший брат переданы медикам, женщина также госпитализирована, сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел рано утром 14 декабря на Караваевской улице. В полицию поступило сообщение, что женщина выбрасывает вещи из окна пятого этажа. На руках у нее была маленькая девочка, и она угрожала бросить ее вниз, чтобы «сделать ангелом».

Участковый Наиль Исламов стоял под окнами, чтобы попробовать поймать ребенка, если женщина выполнит угрозу, сотрудники МЧС в это время натягивали батут для смягчения падения. После того как оборудование было установлено, Исламов вместе со спасателями проник в квартиру и сумел забрать ребенка из рук женщины.

Причины неадекватного поведения жительницы Петербурга в сообщении полиции не уточняются.