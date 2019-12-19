Прямой эфир

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.

По половому признаку: мечтавший о сыне дагестанец заставил жену сделать аборт
Почему рождение девочек не приветствуется в семьях с архаичным укладом

По ее словам, репродуктивная функция женщины ограничена возрастным фактором, то есть чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности.

После 35 лет происходит снижение потенциала к деторождению, добавила Краснопольская в интервью «РИА Новости» в четверг, 19 декабря.

Она указала, что в России, как и практически во всех развитых странах, растет проблема бесплодия, что связано с изменением репродуктивного поведения.

В XIX веке женщина неоднократно рожала, тогда как сегодня она сначала получает образование и делает карьеру, а уже потом задумывается о детях, пояснила врач.

Краснопольская подчеркнула, что чем старше женщина, тем выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности.

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский ранее заявил, что Римско-католическая церковь выступает против суррогатного материнства, так как оно подразумевает отношение к ребенку «как к товару».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК РФ по Москве расследует дело об избиении беременной женщины в трамвае
В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019