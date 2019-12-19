Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.

По ее словам, репродуктивная функция женщины ограничена возрастным фактором, то есть чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности.

После 35 лет происходит снижение потенциала к деторождению, добавила Краснопольская в интервью «РИА Новости» в четверг, 19 декабря.

Она указала, что в России, как и практически во всех развитых странах, растет проблема бесплодия, что связано с изменением репродуктивного поведения.

В XIX веке женщина неоднократно рожала, тогда как сегодня она сначала получает образование и делает карьеру, а уже потом задумывается о детях, пояснила врач.

Краснопольская подчеркнула, что чем старше женщина, тем выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности.

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский ранее заявил, что Римско-католическая церковь выступает против суррогатного материнства, так как оно подразумевает отношение к ребенку «как к товару».