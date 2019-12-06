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Католическая церковь сравнила суррогатное материнство с проституцией

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Фото: ТАСС/PA Images/Katie Collins
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Генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский заявил «РИА Новости», что Римско-католическая церковь выступает против суррогатного материнства, так как оно подразумевает отношение к ребенку «как к товару».

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«Церковь против суррогатного материнства — это обычная проституция, при этом мы не запрещаем усыновление детей», — отметил он в пятницу, 6 декабря.

Этическая проблема суррогатного материнства, по мнению Ковалевского, заключается в отношении к ребенку как к товару или предмету. Он напомнил, что, согласно католическому учению, человеческая душа соединяется с телом в момент зачатия.

«Поэтому зародыш обладает свойствами человеческой личности и правами — к нему нельзя относиться как к предмету для манипуляций или купли-продажи, необходимо учитывать его интересы, а в случае с суррогатным материнством учитываются только интересы взрослых», — заявил священник.

Также он подчеркнул, что суррогатное материнство разрушает институт семьи.

«Церковь поддерживает институт семьи как союза одного мужчины и одной женщины — единственного и нерасторжимого. Католическая церковь говорит, что стать отцом и матерью — исключительное право супругов. Таким образом, суррогатное материнство разрушает институт семьи», — заявил он.

Также он обратил внимание, что дети, рожденные от суррогатной матери, не имеют запретов на крещение, потому что они не должны отвечать за поступки своих родителей. Ребенок получит церковные права независимо от того, каким путем они родились.

1 декабря председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал распространенность абортов индустрией, которая строится на деньгах.

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