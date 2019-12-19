Отчетность по стандартам бухгалтерского учета для банков упразднят в РФ

Требования для банков отчитываться по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) могут отменить в течение 2–3 лет. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В Ассоциации банков России (АБР) в начале декабря прошло заседание, на котором обсуждалась возможность отмены для кредитных организаций отчетности по РСБУ, сообщили «Известиям» его участники.

Первым этот вопрос поставил представитель Сбербанка, отметил один из собеседников «Известий». По словам Аксакова, для этого нынешние российские стандарты будут адаптированы к правилам МСФО.

Кредитные организации поддерживают такую новацию, так как многие формы были приняты еще в конце 1990-х. Часть из них дублирует друг друга, в результате чего банки собирают столько данных, что их физически невозможно проанализировать.

По словам участников заседания в АБР, среди приглашенных была председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и она не скрывала, что удивлена тем, какой объем данных приходится собирать для передачи регулятору.

В Банке России сообщили, что проводят работу по оптимизации регуляторной нагрузки, в том числе рассматривают предложения по отчетности. В ЦБ подчеркнули, что в этом процессе участвуют и кредитные организации.

Если избыточные требования действительно будут отменены, это станет первым шагом к «регуляторной гильотине» в финансовом секторе, подчеркивают эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»:

Двойной стандарт: в РФ собираются упразднить отчетность по РСБУ для банков