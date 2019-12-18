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ФАС обсудит наказание банков за «антиотмывочные» тарифы при переводах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при денежных переводах от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц, прикрываясь «антиотмывочным» законодательством. Об этом в среду, 18 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.

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По данным ФАС, подобные операции отмечаются устойчивой тенденцией прогрессивных тарифов. Также наблюдаются повышенные комиссии на вывод средств при закрытии клиентом счета, сообщает «РИА Новости».

Как отметили в ведомстве, подобные действия приводят к удорожанию банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных. Это вызывает недовольство не только у потребителей, «но и серьезную озабоченность ФАС России в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения так называемых антиотмывочных тарифов».

«ФАС России рассматривает возможность применения мер антимонопольного реагирования», — отметили в ведомстве. Другим выходом из ситуации ведомства называет изменение банковского законодательства и законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В ноябре ФАС вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены.

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