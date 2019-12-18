Британские ученые опровергли пользу функции смартфонов «ночной режим»

Британские ученые из Манчестерского университета пришли к выводу, что функция «ночной режим» на смартфоне негативно влияет на здоровье человека. Исследование опубликовано на сайте учреждения 16 декабря.

Автор научной работы Тим Браун вместе с командой специалистов протестировал влияние цветового излучения дисплея на организм человека с помощью опытов на мышах.

Выяснилось, что желтый спектр цветов, на который переходят смартфоны при включении «ночного режима», может негативно повлиять на здоровье человека. Это связано с тем, что организм ассоциирует его с дневным светом, что мешает настроиться на сон. Приглушенный синий цвет, наоборот, более привычен в ночное время.

Полученные данные показывают, что использование тусклого, прохладного света вечером и яркого света днем может быть более полезным для человеческого организма.

12 декабря сообщалось, что специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии (Китай) пришли к выводу, что дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.

В течение шести лет ученые наблюдали за более чем 31 тыс. человек, средний возраст которых составлял 62 года. При этом среди испытуемых 8% любят в дневное время вздремнуть на 90 минут и больше. Еще 24% ночью спят более девяти часов.

Выяснилось, что у данных респондентов на 85% выше вероятность развития заболевания. За время проведения эксперимента произошло 1557 случаев инсульта.