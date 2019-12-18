Врач кандидата в президенты США Байдена рассказал о его здоровье

Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена распространил медицинское освидетельствование, в котором рассказал о здоровье 77-летнего кандидата. Об этом пишет Politico.

Документ подписал профессор медицины, врач клиники в Вашингтоне Кевин О’Коннор. По его словам, Байден здоров и может выполнять обязанности президента, главы исполнительной власти и государства, а также верховного главнокомандующего. Он наблюдал политика с момента его вступления в должность вице-президента в 2009 году.

Отмечается, что рост Байдена 1 м 82 см, вес около 81 кг и нормальное давление 128 на 84. У него здоровые легкие несмотря на то, что в молодости у него диагностировали аллергическую астму. В 2003 году ему удалили желчный пузырь. Также отмечается, что у Байдена никогда не было повышенного давления, диабета и рака.

Однако у 77-летнего кандидата обнаружили несколько хронических заболеваний: мерцательную аритмию, повышенное содержание жира в крови — липемию, а также гастроэзофагеальный рефлюксный синдром (нарушение функции пищевода) и сезонную аллергию.

Джо Байден в настоящее время является основным соперником Дональда Трампа из потенциальных кандидатов в президенты от демократов. Следующие выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.