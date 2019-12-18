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Подозреваемый в насилии над ребенком Бовт арестован на два месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Андрей Бовт, проживавший с семьей в доме в поселке Химози под Гатчиной в Ленинградской области и подозреваемый в насилии над ребенком, арестован 18 декабря на два месяца.

Ранее 17 декабря РЕН ТВ опубликовал видеозапись вывоза оружия из этого дома.

Силовики пришли в трехэтажный дом из-за подозрений в том, что его хозяин совершает насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли на втором этаже домовладения, в частности, шесть автоматов Калашникова, три пулемета, пневматическую винтовку, гранату Ф-1, пистолеты ТТ и ПМ, двуствольное ружье, пистолет-пулемет «Кедр».

Большая часть оружия оказалась предназначенной для имитации выстрела специальными боеприпасами, но один из пистолетов был годен к стрельбе. Андрей Бовт отказался раскрывать его происхождение.

Следственный комитет России (СКР) по Ленинградской области возбудил уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

По данным следствия, Бовт насиловал дочь с января 2012 года по сентябрь 2019 года. СКР возбудил против мужчины уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Несколько детей из семьи были изъяты накануне и помещены в состоянии стресса в Гатчинскую районную больницу под наблюдение медиков.

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