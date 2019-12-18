СМИ опубликовали полный список изъятого из дома под Гатчиной оружия

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полный список оружия, изъятого из дома многодетной семьи в поселке Химози под Гатчиной в Ленинградской области.

«В результате из дома вынесли шесть автоматов Калашникова, три пулемета, пневматическую винтовку, пистолеты ТТ и ПМ, двуствольное ружье, пистолет-пулемет «Кедр», две дымовые гранаты, гранату Ф-1, сигнальную ракету и около трех тысяч разнообразных патронов — в основном холостых. Кроме того, глава семьи хранил дома порох и бронежилеты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала в среду, 18 декабря.

Отмечается, что оружие в доме лежало повсюду. Однако большая его часть оказалась охолощенной (предназначенной для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами — холостыми патронами). Всё же один пистолет годен к стрельбе. Сейчас всё найденное оружие проходит экспертизу.

17 декабря РЕН ТВ опубликовал видеозапись вывоза оружия из этого дома. Оружие нашли на втором этаже. Хозяин дома, которого зовут Андрей Бовт, отказался сообщать его происхождение.

Следственный комитет России (СКР) по Ленинградской области возбудил уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Полицейские пришли в трехэтажный коттедж для проведения следственных действий 16 декабря, поскольку главу семьи заподозрили в насильственных действиях по отношению к одной из дочерей.

По версии следствия, Бовт насиловал дочь с января 2012 года по сентябрь 2019 года. Сейчас девочке 13 лет. СКР возбудил против отца уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Всего в семье восемь детей. Они жили без документов, не ходили в школу и воспитывались в суровых условиях. Нескольких детей изъяли из семьи и госпитализировали в Гатчинскую ЦРБ, они испытали большой стресс и находятся под присмотром медиков.

В ходе расследования выяснилось, что отец и мать семейства — двоюродные брат и сестра.

Также сообщалось, что дом был увешан иконами. На территории коттеджа обнаружили площадку для подготовки спецназа, на которой якобы занимались дети.

Кроме того, во дворе дома нашли огромный крест, окруженный небольшими цветными домиками.