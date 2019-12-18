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Появилось видео с территории «спартанского» дома под Гатчиной

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с территории дома Андрея Бовта, задержанного в деревне Химози в Гатчинском районе Ленинградской области. Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней дочери и незаконном хранении оружия.

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В понедельник, 16 декабря, полицейские пришли в трехэтажный коттедж для проведения следственных действий, так как главу семьи, где воспитываются восемь детей, заподозрили в насильственных действиях по отношению к одной из дочерей.

По версии Следственного комитета, Бовт несколько лет насиловал дочь, которой в данный момент 13 лет. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения. Также следователи обнаружили в доме Бовта боевой арсенал.

Среди найденного оружия — автоматы Калашникова, «Кедр», ручной пулемет, пистолеты Макарова и ТТ, бронежилет. Сообщалось, что дети подозреваемого жили без документов. Они не ходили в школу и воспитывались в суровых условиях.

Также отмечалось, что дом был увешан иконами. При этом на территории коттеджа располагается площадка для подготовки спецназа, на которой якобы занимались дети.

Председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев ранее заявил, что найденное оружие говорит о противозаконных действиях его владельца.

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