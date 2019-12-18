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Песков подтвердил награждение министра спорта Колобкова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Министерства спорта России Павел Колобков действительно получил награду за организацию чемпионата мира по футболу. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Точную дату не могу сказать, какое-то время назад», — сказал представитель Кремля. По его словам, наградой отмечена очень хорошая работа Минспорта в связи с проведением Россией лучшего в мире ЧМ. «Это было до отстранения России WADA», — добавил Песков.

Ранее на этой неделе он пообещал журналистам уточнить информацию о награждении министра спорта РФ Павла Колобкова орденом Александра Невского, сообщали «РИА Новости».

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях в течение четырех лет. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.

11 декабря в Москве прошло заседание коллегии Министерства спорта России. Колобков в его ходе сообщил, что у России есть все основания для того, чтобы оспорить решение исполкома международной организации.

«У наших экспертов есть такая же база данных, как у WADA. А на все вопросы есть ответы. Так что впереди еще целый процесс», — цитирует министра «Газета.ру».

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