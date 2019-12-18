МИД Венгрии назвал «Турецкий поток» не только российским проектом

Газопровод «Турецкий поток» нельзя рассматривать только как российский проект, поскольку это несправедливо по отношению к странам, которые также участвуют в его реализации. Об этом в среду, 18 декабря, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Рассматривать «Турецкий поток» как проект, в котором доминирующую роль играет Россия, — неправильно. Большинство участвующих стран — члены НАТО. Смотреть на него только как на российский проект — нечестно», — рассказал он в эфире телеканала RTVI.

Также глава венгерского МИДа отметил, что его основные интересы заключаются в обеспечении поставок газа в страну путем переговоров с Россией, Турцией, Болгарией и Сербией. Кроме того, Сийярто подчеркнул, что для обеспечения поставок газа и национальной безопасности «нам необходимо вести диалог с Россией».

Ранее 17 декабря сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», а также военная помощь Украине. Бюджет предусматривает введение ограничений против газопроводов в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности.

30 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока». По его словам, церемония состоится 8 января в Стамбуле.

19 ноября «Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока». Топливо идет от района Анапы до приемного терминала в Турции.18 сентября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о начале строительства «Балканского потока». Работы должны завершиться до 2020 года.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.