Прямой эфир

МИД Венгрии назвал «Турецкий поток» не только российским проектом

0
Фото: ТАСС/Павел Бушуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газопровод «Турецкий поток» нельзя рассматривать только как российский проект, поскольку это несправедливо по отношению к странам, которые также участвуют в его реализации. Об этом в среду, 18 декабря, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Связанные одной веткой: Болгария ждет российский газ
Для реализации проекта «Турецкий поток» по территории страны София должна получить надежные гарантии от Еврокомиссии

«Рассматривать «Турецкий поток» как проект, в котором доминирующую роль играет Россия, — неправильно. Большинство участвующих стран — члены НАТО. Смотреть на него только как на российский проект — нечестно», — рассказал он в эфире телеканала RTVI.

Также глава венгерского МИДа отметил, что его основные интересы заключаются в обеспечении поставок газа в страну путем переговоров с Россией, Турцией, Болгарией и Сербией. Кроме того, Сийярто подчеркнул, что для обеспечения поставок газа и национальной безопасности «нам необходимо вести диалог с Россией».

Ранее 17 декабря сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», а также военная помощь Украине. Бюджет предусматривает введение ограничений против газопроводов в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности.

30 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока». По его словам, церемония состоится 8 января в Стамбуле.

19 ноября «Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока». Топливо идет от района Анапы до приемного терминала в Турции.18 сентября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о начале строительства «Балканского потока». Работы должны завершиться до 2020 года.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Венгрии положительно оценили энергопотенциал «Турецкого потока»
Премьер Болгарии пообещал транзит газа из РФ в Сербию уже в мае 2020-го

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019