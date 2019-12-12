Премьер Болгарии пообещал транзит газа из РФ в Сербию уже в мае 2020-го

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал транзит российского газа через территорию его страны в Сербию по «Турецкому потоку» в мае 2020 года. Об этом рассказал посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

По словам высокопоставленного дипломата, он задал болгарскому премьеру прямой вопрос о сроках начала транзита, сообщает 12 декабря «РИА Новости». Тот ответил, что транзит начнется 31 мая.

4 декабря президент России Владимир Путин предположил, что Болгария задержала строительство трубопровода из-за давления со стороны. По его словам, после срыва болгарской стороной «Южного потока» София неоднократно обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать «Турецкий поток».

После этого Борисов объяснил, что Болгария задержалa строительство из-за «обязательных процедур» Евросоюзa.

9 декабря София сообщила о готовности начать транзитные поставки газа с 1 января 2020 года. Топливо пойдет по трубопроводу «Турецкий поток» в Грецию и Македонию. В конце января компания «Булгартрансгаз» сообщила о том, что построит газопровод от границы с Турцией по которому газ из «Турецкого потока» пойдет в Сербию. Стоимость проекта оценивается в €1,4 млрд.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м в год.