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Песков подтвердил дату запуска «Турецкого потока»

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Фото: Global Look Press/Gazprom
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящейся 8 января встрече между российским и турецкими лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет открыт газопровод «Турецкий Поток». Об этом он заявил 2 декабря.

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Комментируя заявление Эрдогана, об открытии «Турецкого потока» 8 января, Песков заявил, что на эту дату готовятся контакты двух президентов. Предполагается, что встреча пройдет в Стамбуле.

«Главная тема поездки — открытие Турецкого потока. С большой долей уверенности можно предположить, что оба лидера используют эту возможность для обсуждения целого ряда важных вопросов», — сказал Песков.

Ранее, 30 ноября Эрдоган в ходе церемонии запуска газопровода TANAP, по которому газ из Азербайджана будет поступать в Турцию и Европу, заявил, что старт «Турецкому потоку» будет дан 8 января в Стамбуле. 12 ноября Песков заявил, что запуск нового газопровода может стать поводом для новой встречи Путина и Эрдогана.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Газопровод позволит сократить транзитные риски и после 2019 года обеспечит выполнение Россией обязательств на поставки газа в Турцию и страны Евросоюза. Система будет состоять из двух ниток по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая и пройдет из России через акваторию Черного моря до приемного терминала на побережье Турецкой Республики.

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