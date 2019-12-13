В Венгрии положительно оценили энергопотенциал «Турецкого потока»

Венгрия считает «Турецкий поток» наилучшим вариантом диверсификации энергоресурсов. Об этом рассказал ТАСС в пятницу, 13 декабря, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Мы готовимся открыть венгерско-сербскую границу. Надеемся, что к концу 2021 года 9,8 млрд кубометров газа будет приходить в Венгрию по южному направлению заинтересованы в диверсификации маршрутов поставки и источниках. Поэтому «Турецкий поток» — это вполне реалистичный сценарий», — заявил Сийярто.

Он выразил надежду, что болгарский участок «Турецкого потока» будет вовремя сдан в эксплуатацию. По его сведениям, Болгария идет по графику и успевает завершить все работы в условленный срок.

9 декабря Болгария заявила о готовности принимать российский газ уже с начала следующего года.18 сентября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о начале строительства «Балканского потока» — газопровода выступающего частью «Турецкого потока» и проходящего по территории Болгарии. Работы по нему должны завершиться до 2020 года.

30 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока». По его словам, церемония состоится 8 января в Стамбуле.

19 ноября «Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока». Топливо идет от района Анапы до приемного терминала в Турции.18 сентября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о начале строительства «Балканского потока». Работы должны завершиться до 2020 года.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.