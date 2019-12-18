В ОНК рассказали о содержании Хорошавина в СИЗО

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 13 лет колонии за взятки, не жаловался на условия содержания в следственном изоляторе. Об этом «РИА Новости» 18 декабря рассказала председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края Виктория Макарчук.

По ее словам, представители ОНК регулярно посещают СИЗО, работают с обращениями и особое внимание уделяют условиям пребывания в камерах подростков, женщин и инвалидов.«Если к нам поступают обращения или жалобы от конкретного человека, то мы осматриваем его камеру, а также встречаемся с ним. Но именно Хорошавин ни на что не жаловался», — подытожила она.

В СИЗО Хорошавина доставили 17 декабря, отмечается, что экс-губернатора привезли туда из Хабаровска.

18 декабря адвокат Хорошавина заявил, что родные и защитники в течение месяца не могут его найти, пишет «РИА Новости».

Бывшего губернатора осудили 9 февраля 2018 года. Его признали виновным в восьми эпизодах взяток на общую сумму 522 млн рублей. Обвинительный приговор также вынесли в отношении его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова. Их отправили отбывать срок в колониях Хабаровского края в мае этого года.

Представители Хорошавина подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. 9 апреля суд Сахалинской области отказал в апелляции.

Экс-губернатора задержали в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет, суд начался в марте 2017 года.