Прямой эфир

В ОНК рассказали о содержании Хорошавина в СИЗО

0
Фото: ТАСС/Иван Балов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 13 лет колонии за взятки, не жаловался на условия содержания в следственном изоляторе. Об этом «РИА Новости» 18 декабря рассказала председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края Виктория Макарчук.

Островной инстинкт
За что брал взятки бывший сахалинский губернатор

По ее словам, представители ОНК регулярно посещают СИЗО, работают с обращениями и особое внимание уделяют условиям пребывания в камерах подростков, женщин и инвалидов.«Если к нам поступают обращения или жалобы от конкретного человека, то мы осматриваем его камеру, а также встречаемся с ним. Но именно Хорошавин ни на что не жаловался», — подытожила она.

В СИЗО Хорошавина доставили 17 декабря, отмечается, что экс-губернатора привезли туда из Хабаровска.

18 декабря адвокат Хорошавина заявил, что родные и защитники в течение месяца не могут его найти, пишет «РИА Новости».

Бывшего губернатора осудили 9 февраля 2018 года. Его признали виновным в восьми эпизодах взяток на общую сумму 522 млн рублей. Обвинительный приговор также вынесли в отношении его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова. Их отправили отбывать срок в колониях Хабаровского края в мае этого года.

Представители Хорошавина подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. 9 апреля суд Сахалинской области отказал в апелляции.

Экс-губернатора задержали в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет, суд начался в марте 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Росимущество продало четвертый автомобиль сахалинского экс-губернатора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019