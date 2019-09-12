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Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

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Верховный суд России отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, который ранее был осужден на 13 лет тюрьмы. Об этом сообщил его адвокат Евгений Балабас.

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По его словам, суд отменил все судебные решения о продлении срока содержания Хорошавина под стражей, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. Однако на положении экс-губернатора это не скажется, так как приговор вступил в силу, пишет «РИА Новости».

26 июня Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, где ему предстоит провести 13 лет.

Хорошавин был осужден 9 февраля 2018 года. Его признали виновным в восьми эпизодах взяток на общую сумму 522 млн рублей. Обвинительный приговор также вынесли в отношении его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова. Их отправили отбывать срок в колониях Хабаровского края в мае этого года.

Представители Хорошавина подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. 9 апреля суд Сахалинской области отказал в апелляции.

Экс-губернатора задержали в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет. Суд начался в марте 2017 года.

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