Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Верховный суд России отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, который ранее был осужден на 13 лет тюрьмы. Об этом сообщил его адвокат Евгений Балабас.

По его словам, суд отменил все судебные решения о продлении срока содержания Хорошавина под стражей, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. Однако на положении экс-губернатора это не скажется, так как приговор вступил в силу, пишет «РИА Новости».

26 июня Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, где ему предстоит провести 13 лет.

Хорошавин был осужден 9 февраля 2018 года. Его признали виновным в восьми эпизодах взяток на общую сумму 522 млн рублей. Обвинительный приговор также вынесли в отношении его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова. Их отправили отбывать срок в колониях Хабаровского края в мае этого года.

Представители Хорошавина подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. 9 апреля суд Сахалинской области отказал в апелляции.

Экс-губернатора задержали в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет. Суд начался в марте 2017 года.