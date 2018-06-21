Экс-губернатору Сахалина Хорошавину предъявили новое обвинение

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение по 20 новым фактам взяток на сумму от 2 млн до 10 млн рублей бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, передает ТАСС. Против его сообщников также были выдвинуты новые обвинения.

«Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и его сообщники, занимавшие высокие должности, вновь обвиняются в коррупционных преступлениях. Следствием установлены 20 фактов получения взяток в размере от 2 до 10 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

9 февраля суд признал виновными Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова в получении взяток и отмывании денежных средств. Хорошавина приговорили к 13 годам колонии, Икрамова — к 9,5 года колонии и штрафу в размере 171 млн рублей, Карепкин получил 13 лет колонии и штраф в 4 млн рублей.

Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет, суд начался в марте 2017 года.