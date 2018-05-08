Конфискованный Bentley экс-губернатора Сахалина продали за 6,7 млн рублей

Автомобиль Bentley Mulsanne, конфискованный у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, продали на аукционе за 6,7 млн рублей.

В связи с отсутствием заявок в рамках предыдущих торгов автомобиль выставлялся на аукцион по стоимости, сниженной от первоначальной на 60%, — за 2 млн 598 тыс. рублей. Однако итоговая цена в результате торгов составила 6 млн 754 тыс. 800 рублей, сообщается на сайте Росимущества.

Полученные от реализации автомобиля средства подлежат перечислению в федеральный бюджет. Ранее другой автомобиль Хорошавина — Bentley Continental — продали на торгах за 5,96 млн рублей.

9 февраля суд признал виновными Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова в получении взяток и отмывании денежных средств. Экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии, Икрамова — к 9,5 года колонии и штрафу в размере 171 млн рублей, Карепкин получил 13 лет колонии и штраф в 4 млн рублей.