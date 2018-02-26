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Стал известен срок рассмотрения апелляции Хорошавина

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Фото: ТАСС/Иван Балов
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Не ранее апреля состоится рассмотрение апелляционной жалобы на судебный приговор по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его бывших сослуживцев.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Янчука, представляющего в процессе интересы одного из фигурантов дела.

Адвокат рассказал, что протокол приговора еще не готов. После его изучения, если будут замечания, они будут предъявлены на специальном заседании суда. «Только после этого с дополнениями, возражениями, жалобами дело сформируется и отправится в суд второй инстанции. Раньше апреля этого не будет, что уже очевидно», — пояснил адвокат.

9 февраля суд признал виновными Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова в получении взяток и отмывании денежных средств. Хорошавина приговорили к 13 годам колонии, Икрамова — к 9,5 года колонии и штрафу в размере 171 млн рублей, Карепкин получил 13 лет колонии и штраф в 4 млн рублей.

Бывший губернатор Сахалинской области был задержан в марте 2015 года.

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