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Защита подчиненных экс-губернатора Хорошавина обжаловала приговор

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Фото: РИА Новости/Кирилл Ясько
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Адвокаты бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам лишения свободы, обжаловали приговор Южно-Сахалинского городского суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Игоря Янчука.

Также апелляции подали защитники двух подчиненных Хорошавина.

«На прошлой неделе мы подали короткие жалобы, чтобы соблюсти десятидневный срок подачи апелляции, с требованием отменить приговор и оправдать наших подзащитных», — сказал Янчук, представляющий интересы экс-зампредседателя областного правительства Сергея Карепкина.

Также он отметил, что юристы не получили протокол приговора суда. Поэтому после его получения будут поданы дополнения к апелляциям.

9 февраля суд признал виновными бывшего губернатора Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова в получении взяток и отмывании денежных средств.

Хорошавина приговорили к 13 годам колонии, Икрамова к 9,5 года колонии и штрафу 171 млн рублей, Карепкин получил 13 лет колонии и штраф 4 млн рублей.

Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет. Суд начался в марте 2017 года.

Обвинение запросило для Хорошавина 13 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

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