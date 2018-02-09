Защита экс-губернатора Сахалина Хорошавина обжалует приговор

Защита бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина будет обжаловать приговор. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщила его адвокат Ольга Артюхова.

«Приговор обязательно будем обжаловать, вынесение обвинительного приговора было предрешено», — приводит слова Артюховой «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что в пятницу, 9 февраля, горсуд Южно-Сахалинска признал Александра Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, бывшего главу региона оштрафовали на 500 млн рублей.

Бывший сахалинский губернатор был задержан на рабочем месте в марте 2015 года. Вместе с нем по делу о взятках проходили бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов.

В пятницу, 9 февраля, следователи обнародовали перечень изъятых у Хорошавина дорогих вещей. В коллекции бывшего главы региона нашли почти 200 дорогих часов, шесть автомобилей и четыре квартиры. Общая стоимость только коллекции часов бывшего чиновника составила почти 602 млн рублей.

Кроме того, экс-губернатор «забыл» внести в декларацию машины Mercedes-Benz, Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne и два автомобиля Lexus.